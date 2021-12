Schnee, Schneeregen und etwas Sonne möglich in Niedersachsen

Letzte herbstlich verfärbte Blätter hängen an einem Zweig in Oldenburg.

Hannover. Am Dienstag kann es in der Region schneien und auch teils sonnig sein. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Temperaturen bei um die 0 Grad. In der Nacht bringt ein Ausläufer eines Sturmtiefs über Irland teils Schnee und Regen in die Region, bei Werten um 1 Grad. An der Küste kann es dann Sturmböen geben. Auch am Mittwoch können diese auftreten bei weiterhin Schnee und Schneeregen und Temperaturen um die 0 Grad.

