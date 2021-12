Ex-Trainer: "Bin überzeugt davon, dass der VfL weiterkommt"

Wolfsburg. Ex-Trainer Dieter Hecking glaubt an ein Weiterkommen des VfL Wolfsburg in das Achtelfinale der Champions League. "Ich drücke die Daumen und bin überzeugt davon, dass der VfL weiterkommt", sagte Hecking am Montag der "Bild". Das Team habe eine sehr hohe Qualität und müsse diese jetzt nur noch auf den Rasen bringen. Die Wölfe können trotz des letzten Tabellenplatzes in der Gruppe G mit einem Sieg gegen OSC Lille die K.o.-Runde erreichen.

"In die K.o.-Phase der Champions League einzuziehen, ist für jeden Fußballer etwas Außergewöhnliches. Das sollte Motivation genug sein", sagte Hecking, der die Wölfe bereits in der Saison 15/16 bis in das Viertelfinale der Champions League geführt hatte. Während seiner Amtszeit in Wolfsburg zwischen 2013 und Oktober 2016 gewann Hecking mit dem VfL 2015 den DFB-Pokal.

Zuletzt hatte der VfL in der Fußball-Bundesliga mit 0:3 gegen den 1. FSV Mainz 05 verloren. Mit einem Achtelfinaleinzug könnte Wolfsburg auf Manchester City, den FC Liverpool oder Real Madrid treffen.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-278799/3

