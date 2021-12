Beifahrerin bei Unfall getötet - Vier Leichtverletzte

Delmenhorst. Eine 89-Jährige ist am Montag beim Zusammenstoß zweier Autos in Delmenhorst ums Leben gekommen. Die Frau saß als Beifahrerin im Fahrzeug einer 59-Jährigen, die mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie frontal mit dem Auto eines 52-jährigen Mannes aus Delmenhorst zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallverursacherin, der 52-Jährige und weitere zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

