Bremen verschärft Corona-Regeln

Bremen. Im Stadtstaat Bremen ist eine neue Corona-Verordnung mit mehreren Verschärfungen in Kraft getreten. Ungeimpfte dürfen sich ab heute nur mit dem eigenen Hausstand und zwei weiteren Personen eines anderen Hausstandes treffen. In der derzeitigen Warnstufe zwei dürfen nur Geimpfte und Genesene (2G) im Einzelhandel einkaufen, ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. In den Schulen muss in allen Jahrgängen eine Maske getragen werden, bislang waren die Grundschulen ausgenommen. Das kleinste Bundesland übernimmt damit die Bund-Länder-Beschlüsse von vergangener Woche. In Niedersachsen soll eine neue Verordnung ab Mitte der Woche gelten.

© dpa-infocom, dpa:211205-99-267224/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen