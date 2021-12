Nikolaus erfreut Kinder auf Spazierfahrt mit der Dampflok

Bruchhausen-Vilsen. Mit einem Nikolaus und zwei Engeln an Bord hat eine kleine Museumseisenbahn im Kreis Diepholz am zweiten Adventswochenende viele Kinder erfreut. Die Dampflok mit ihren Anhängern ging am Samstag und Sonntag je zweimal auf die 7,8 Kilometer lange Schmalspurstrecke von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf. 34 Minuten brauchte sie laut Fahrplan in eine Richtung.

Die Kinder saßen schon vor der Abfahrt aufgeregt in den Waggons, weil der rotgekleidete Nikolaus einsteigen sollte. Im Gepäckwagen fuhren kleine Geschenke mit, die er unterwegs verteilte. In der Verkleidung steckte Rolf Gerdes, Mitglied im Trägerverein des Eisenbahnmuseums von Bruchhausen-Vilsen. Er spiele schon zum fünften Mal den Nikolaus für die Kinder, sagte Gerdes. In dem Eisenbahnmuseum sind nach Vereinsangaben mehr als 100 historische Schienenfahrzeuge zu sehen.

