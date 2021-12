Neuschnee im Harz erwartet: Schneeballschlachten möglich

Braunlage. Der Beginn der sportlichen Wintersaison in Harz rückt näher. Bereits an diesem Wochenende sollen bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sagte. Erste Rodelpartien und Schneeballschlachten in der Region seien deshalb vermutlich noch am Sonntag möglich. "Aber bitte abseits der Pisten", mahnte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt. In dem Skigebiet sind seit dieser Woche die Schneekanonen im Dauereinsatz, um für einen baldigen Saisonstart zu sorgen. In der kommenden Woche sollen Maschinen- und natürlicher Schnee zum ersten Mal mit Pistenraupen auf den Abfahrten verteilt werden. "Dann können wir abschätzen, wo wir ungefähr stehen", sagte Brockschmidt. Mitte der Woche hatte Regen dem Schnee zugesetzt.

dpa-infocom, dpa:211205-99-263485/2

