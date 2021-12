Weihnachtsmann Willi genießt Live-Begegnungen mit Kindern

Weihnachtsmann Willi Dahmen sitzt vor einer Fototapete in seinem Büro und lächelt in die Kamera.

Celle. Nach dem traurigsten Weihnachten seines Lebens, 2020 im Lockdown, sieht Santa-Claus-Darsteller Willi Dahmen vor diesem Fest wieder Lichtblicke. Der 69-Jährige mit dem weißen Rauschebart hat ein Büro auf dem Weihnachtsmarkt in Uelzen. Dort nimmt er freitags und samstags Corona-konform Wunschzettel an - wenn die Pandemie es zulässt, noch bis zum 18. Dezember. "So glückliche Kinder habe ich noch nie erlebt", sagte Dahmen der Deutschen Presse-Agentur. Er tritt seit mehr als drei Jahrzehnten als Weihnachtsmann auf und schult und vermittelt auch andere Darsteller. Doch die vierte Corona-Welle bringt derzeit Hunderte Miet-Weihnachtsmänner in ganz Deutschland um ihre Jobs. Dutzende Weihnachtsmärkte sowie bereits vereinbarte Auftritte in Einkaufszentren oder bei Firmenfeiern wurden abgesagt.

"Mich ärgert, dass immer noch Tausende ins Fußballstadion gehen dürfen, aber Kinder und alte Menschen außen vor gelassen werden", sagte Dahmen. Er habe Mädchen und Jungen erlebt, die Angst hätten, dass der Weihnachtsmann wegen Corona gar nicht kommt. Seniorenheime richteten keine Adventsfeiern mehr aus. In diesem Jahr bietet der Weihnachtsmann aus Celle auch Online-Sprechstunden für Kinder in der Adventszeit an.

