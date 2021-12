Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hollenstedt. Ein Siebenjähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Hollenstedt im Landkreis Harburg schwer verletzt worden. Der Junge wollte am Donnerstagmittag eine Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto angefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Schüler sei unvermittelt zwischen wartenden Fahrzeugen auf die Gegenfahrspur getreten und vor das heranfahrende Auto gelaufen. Die 59-jährige Fahrerin habe einen Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht mehr verhindern können. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, sei aber nicht in Lebensgefahr, hieß es am Freitag.

