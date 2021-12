22.500 statt 15.000 Fans: Bei 96 - HSV gilt noch alte Regel

Hannover. Das Zweitliga-Nordderby zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV wird am Sonntag um 13.30 Uhr trotz der Bund-Länder-Beschlüsse vom Donnerstag vor 22.500 statt nur vor 15.000 Zuschauern stattfinden. Das bestätigte die Region Hannover am Freitag. Bewilligt seien sogar 24.500 Zuschauer, "also die Hälfte der Stadion-Kapazität", sagte eine Sprecherin der "Bild"-Zeitung. "Wir rechnen nicht damit, dass die Regelung noch vor Anpfiff gekippt wird." Um die Sicherheitsabstände auf den Tribünen zu gewährleisten, hat Hannover 96 für das HSV-Spiel aber nur 22.500 statt der erlaubten 24.500 Eintrittskarten verkauft.

Wegen der bedrohlichen Corona-Lage hatten sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Donnerstag darauf geeinigt, vorerst nur noch höchstens 15.000 Zuschauer in einem Fußball-Stadion zuzulassen. In Niedersachsen sind die neuen Regelungen aber wie in anderen Ländern noch nicht ab sofort gültig.

