Bad Zwischenahn. In Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist eine 22-Jährige bei Glätte mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Donnerstagabend auf eisglatter Fahrbahn mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße angekommen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-239518/3

