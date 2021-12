Wolfsburgs wichtige Woche: "Wir können die Weichen stellen"

Wolfsburg. Für Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt haben die beiden nächsten Spiele in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 und in der Champions League gegen OSC Lille eine richtungsweisenden Charakter. "Es ist eine sehr wichtige Woche für uns. Wir können die Weichen stellen, um eine erfolgreiche Saison zu spielen", sagte der VfL-Coach am Donnerstag. "In der nächsten Woche werden gewisse Richtungen zu erkennen sein." In der Bundesliga wollen die Wolfsburger an den Champions-League-Plätzen dranbleiben. In der Königsklasse selbst würde am nächsten Mittwoch nur ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Lille das Weiterkommen sichern.

Torwart und Kapitän Koen Casteels durfte die Quarantäne zwei Wochen nach einem positiven Coronatest wieder verlassen. Ob der Belgier aber schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz wieder in die Startelf zurückkehren wird, will Kohfeldt erst nach dem Abschlusstraining am Freitag entscheiden. "Es geht ihm gut. Aber er hat ein paar Tage gelegen", sagte der Trainer. "Wir würden uns freuen, wenn er wieder dabei ist. Aber wir haben keinen Druck, weil wir mit Pavao Pervan einen sehr guten Vertreter haben."

