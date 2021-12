Gesundheit Kliniken in Südniedersachsen verhängen Besucherstopp

Göttingen. Zahlreiche Krankenhaus-Patienten im Raum Göttingen dürfen ab Freitag keine Besucher mehr empfangen. Wie die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) am Donnerstag mitteilte, gilt dann in sieben Einrichtungen des Kliniknetzwerkes Südniedersachsen/Nordhessen bis auf Weiteres ein Besucherstopp. Grund sind die steigenden Corona-Zahlen. Ausnahmen gibt es für die Begleitung bei Geburten, für notwendige Begleitpersonen von Kindern unter 18 Jahren sowie für die Sterbebegleitung. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind weiter geöffnet.

Betroffen sind das UMG, die Krankenhäuser Weende und Neu Bethlehem in Göttingen, das Krankenhaus Duderstadt sowie das Klinikum Hann. Münden. An den Standorten Eschwege und Witzenhausen (Hessen) des Klinikums Werra-Meißner gilt das Besuchsverbot bereits. Im Einbecker Bürgerspital dürfen von Montag (6.12.) an keine Besucher mehr empfangen werden.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-231670/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen