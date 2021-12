VfL Osnabrück unterbricht Kartenverkauf für Havelse-Spiel

Osnabrück. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Verkauf von Tickets für das Niedersachsen-Duell mit dem TSV Havelse vorerst wegen möglicher coronabedingter Einschränkungen im Sport unterbrochen. Der VfL will zunächst die Ergebnisse der Bund-Länder-Schaltkonferenz an diesem Donnerstag abwarten, teilte der Club mit. Infolge der hohen Corona-Infektionszahlen drohen dem Profisport wieder Spiele ohne Zuschauer. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hatte eine Rückkehr zu Geisterspielen oder eine weitere Begrenzung der Stadion-Auslastung bereits am Dienstag in Aussicht gestellt.

