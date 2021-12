Vom Sturm aufgepeitschte Wellen türmen sich vor dem Norderneyer Strand "Am Cornelius" auf.

Wetter Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen an der Nordseeküste

Emden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor orkanartigen Böen an der niedersächsischen Nordseeküste. Aktuell zieht das Sturmtief Daniel über Norddeutschland hinweg. "Das Maximum des Windes wird im Laufe des Abends und der Nacht erwartet", teilte der Wetterdienst am Mittwochmittag mit. Vor allem an der Küste und auf den Inseln sei Unwetter mit orkanartigen Böen und Windgeschwindigkeiten um 115 Kilometer je Stunde zu erwarten. Das entspricht Windstärke 11. Durch den Sturm könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnten die DWD-Meteorologen.

Auch im Landesinneren sollten sich Menschen in Acht nehmen. Dort erwartet der Wetterdienst Sturmböen zwischen 80 und 90 km/h. Vereinzelt seien auch schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern je Stunde möglich. Auf dem Brocken im Harz in Sachsen-Anhalt erreichte der Sturm laut DWD bereits Orkanstärke. Dort sollen die Böen von 120 bis 160 Stundenkilometern reichen. Ein Abschwächen des Sturmes wird für die Nacht auf Donnerstag erwartet.

