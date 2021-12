Zoll beschlagnahmt Potenzmittel im Postpaket

Osnabrück. Illegal per Paket nach Deutschland geschickte Potenzmittel hat der Zoll in Osnabrück aus dem Verkehr gezogen. Die zehn Schachteln eines Viagra-Generikums seien am Montag bei der Postabfertigung in einem Paket aus der Türkei gefunden worden, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mit. Privatpersonen dürfen nach dem deutschen Arzneimittelrecht grundsätzlich keine Arzneimittel aus dem Ausland per Post oder Kurier beziehen.

Die Potenzmittel sind inzwischen vom staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg in Verwahrung genommen worden. Dort wird auch das Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz geführt.

