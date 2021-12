24-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall auf der A1

Elsdorf. Nach einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Elsdorf (Landkreis Rotenburg) ist ein 24-jähriger Autofahrer gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der Mann am Dienstag aus unbekannter Ursache von seinem Fahrstreifen ab und prallte mit dem Wagen gegen die linke Leitplanke. Das Auto schleuderte quer über die Fahrbahn und unter das Heck eines Sattelzugs. Der junge Mann aus dem Kreis Damme starb an der Unfallstelle. Der 59-jährige Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock und wurde vom Notdienst behandelt. Die Autobahn war wegen des Unfalls in Richtung Hamburg mehrere Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211201-99-214869/3

