Polizeidirektion verstärkt Kontrollen der Corona-Regeln

Osnabrück. Die Polizeidirektion Osnabrück will ihre Kontrollen der Corona-Regeln ab sofort verstärken und dazu auch intensiver mit den Kommunen zusammenarbeiten. Dazu werde die Polizei ihre Präsenz erhöhen, teilte der Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, Michael Maßmann, am Mittwoch mit. Die Kontrollen hätten Priorität. "Wir setzten hier einen deutlichen Schwerpunkt für die nächste Zeit. Die Eindämmung des Coronavirus geht uns alle an", teilte Maßmann mit.

Bei gemeinsamen Überprüfungen mit kommunalen Ordnungsdiensten sollten Verstöße gegen die Corona-Vorschriften konsequent geahndet werden. "Es werde zahlreiche Kontrollen geben", hieß es in der Mitteilung. Die Polizei setze dabei auf die Vernunft der Menschen. Von diesem Mittwoch an gilt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens in Niedersachsen 2G plus. Das heißt Genesene und Geimpfte brauchen etwa für einen Zutritt zur Gastronomie auch einen negativen Test-Nachweis.

Zur Polizeidirektion Osnabrück gehören die Polizeiinspektionen Osnabrück, Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer/Emden und Aurich/Wittmund. In diesem Gebiet zwischen den Ostfriesischen Inseln und dem Teutoburger Wald leben rund 1,5 Millionen Menschen.

© dpa-infocom, dpa:211201-99-212633/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen