Corona bringt Arbeitslosigkeit für Menschen mit Behinderung

Bonn. Die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderung in Niedersachsen und Bremen hat in den Corona-Jahren zugenommen. In Niedersachsen waren in den ersten zehn Monaten dieses Jahres im Durchschnitt 13 412 Menschen mit Behinderung arbeitslos. Das seien mehr als im gleichen Zeitraum 2020, in dem die Arbeitslosigkeit ebenfalls gestiegen war. Das geht aus dem Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes hervor. Die Arbeitslosigkeit im Oktober lag um etwa sieben Prozent höher als in Vergleichsmonaten vor der Pandemie.

Die Fortschritte der Inklusion seit 2016 seien durch Corona zunichte gemacht worden, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Bert Rürup. Weil der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung sich langsamer erhole, hätten diese länger mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen als Nichtbehinderte.

Im Bundesland Bremen hatten in den ersten zehn Monaten dieses Jahres im Durchschnitt 1646 Menschen mit Behinderung keine Arbeit. Die Zahl lag ebenfalls höher als 2020. Im Vergleich zur Zeit vor Corona waren zwei Prozent mehr Menschen mit Behinderung arbeitslos.

© dpa-infocom, dpa:211130-99-195157/2

