Feuer zerstört leerstehendes Haus in Diepholz

Diepholz. In einem leerstehenden Haus in Diepholz ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, seien bereits Flammen aus einem Fenster im Obergeschoss geschlagen, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Einsatzkräfte versuchten zunächst, den Brand von innen zu löschen, dies habe wegen der starken Hitzeentwicklung aber abgebrochen werden müssen. Die Feuerwehr musste deshalb das Dach öffnen. Während des Einsatzes wurde außerdem ein zweiter Brand in der Garage entdeckt.

Wegen der Größe des Objektes sei Stadtalarm ausgelöst worden, so der Sprecher. Insgesamt waren laut Kreisfeuerwehrverband etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden bis in den Sonntagvormittag. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Sonntagmorgen untersuchten Beamte den Brandort. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Das Haus sei aber völlig zerstört und unbewohnbar, sagte der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes.

© dpa-infocom, dpa:211128-99-172617/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen