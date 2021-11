Betrunkener flüchtet: falschen Impfausweis und Kokain dabei

Hildesheim. Ein betrunkener Autofahrer ohne Licht am Wagen ist in Hildesheim vor der Polizei davongerast - und hatte noch einiges anderes auf dem Kerbholz. Als die Beamten den 34-Jährigen am Samstagmorgen schließlich stoppen konnten, fanden sie bei ihm Kokain und einen zweifelhaften Impfpass. Einer Mitteilung nach wollten die Beamten den Wagen kontrollieren, weil er ohne Licht unterwegs war. Der Fahrer reagierte aber nicht auf Haltesignale, sondern versuchte das Polizeifahrzeug abzuschütteln. Mit mehr als 150 Stundenkilometern flüchtete er auf der Bundesstraße B6 in den Nachbarort Hasede.

Schließlich floh der Mann zu Fuß weiter, bis er gestellt wurde. Nach einem ersten Test hatte er 0,7 Promille Alkohol im Atem. Bei einer Durchsuchung stießen die Beamten auf das Kokain. Außerdem hatte der 34-Jährige zwei Impfpässe bei sich. In einem stand sein Name. Der zweite Impfausweis war ohne Namen, es klebten aber zwei Chargenaufkleber eines Corona-Impfstoffs darin. Mit Genehmigung eines Richters wurde daraufhin auch die Wohnung des Mannes durchsucht.

© dpa-infocom, dpa:211127-99-166259/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen