Weil sieht in Corona-Impfstoff für Kinder Chance für Schulen

Hannover. In der Zulassung des Corona-Impfstoffes für Kinder unter zwölf Jahren sieht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Chance, Schulen vor dem Coronavirus sicherer zu machen. "Das ist eine sehr gute Nachricht für viele Eltern, aber vor allem für die Kinder. Sie können durch eine Impfung gut geschützt werden und sie bekommen damit auch mehr Sicherheit in ihrem teilweise sehr belastenden Alltag", sagte Weil in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Donnerstag grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer/Biontech für Kinder ab fünf Jahren in Europa gegeben. Es wird damit der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen wird. Offiziell muss die EU-Kommission nun noch zustimmen, das aber gilt als Formsache.

