52-Jähriger bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Hannover. Ein 52-Jähriger ist am Mittwochabend in Hannover-Bemerode gegen eine einfahrende Straßenbahn gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann an einer Haltestelle zunächst auf einer Wartebank gesessen. Als die Straßenbahn einfuhr, sei er aufgestanden und dann gestürzt, berichtete die Polizei weiter. Der 52-Jährige prallte demnach mit Kopf und Oberkörper gegen die Bahn. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht. Der Straßenbahnverkehr wurde teilweise unterbrochen, es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

© dpa-infocom, dpa:211125-99-134917/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen