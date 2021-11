Autofahrer prallt mit Wagen gegen Baum: Schwer verletzt

Angerstein. Im Landkreis Northeim ist ein 30-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 30-Jährige am Dienstagabend auf einer Kreisstraße von Angerstein in Richtung Bovenden unterwegs. Nach dem Aufprall schleuderte das Auto wieder auf die Fahrbahn zurück. Der Mann aus Adelebsen (Landkreis Göttingen) wurde in seinem Wagen eingeklemmt und kam in eine Klinik in Göttingen.

