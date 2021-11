Braunschweiger Weihnachtsmarkt öffnet

Braunschweig. Trotz des erhöhten Infektionsgeschehens soll der Weihnachtsmarkt in Braunschweig am heutigen Mittwoch (17.00 Uhr) offiziell eröffnet werden. Traditionell beginnt der Markt in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens mit dem Anschalten der Beleuchtung und dem Geläut nach einer Andacht im Dom St. Blasii. Mit der am Mittwoch in Kraft tretenden neuen Corona-Verordnung des Landes gilt auf der gesamten Marktfläche Maskenpflicht. Erlaubt sei, die Maske abzunehmen, um zu essen und zu trinken, teilte die Stadt mit.

Unter strikten Hygieneauflagen haben bereits am Montag die Weihnachtsmärkte in den Großstädten Hannover und Bremen begonnen. Viele Weihnachtsmärkte wie etwa in Goslar sind wegen der steigenden Infektionszahlen aber auch abgesagt worden. In anderen Bundesländern wie Bayern und Thüringen sind Weihnachtsmärkte komplett verboten.

© dpa-infocom, dpa:211123-99-114637/2

