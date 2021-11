Handball-Talent Nielsen: Von "Luchsen" zurück nach Buxtehude

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Hamburg. Maj Nielsen wird den Bundesligisten Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten nach dieser Saison verlassen und dann für den Ligakonkonkurrenten Buxtehuder SV auflaufen. Das teilte der BSV am Dienstag mit. Die 19-jährige Nielsen, die einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben hat und vor ihrem Engament bei den "Luchsen" bereits in der B-Jugend des BSV aktiv war, sagte: "Nach zwei schönen Jahren bei den Luchsen ist das der nächste Entwicklungsschritt in meiner Karriere. Ich möchte mich sportlich, persönlich sowie mit der Mannschaft weiterentwickeln."

© dpa-infocom, dpa:211123-99-113020/3

