Behrens: 2,8 Millionen Impfungen bis Jahresende

Hannover. In Niedersachsen sollen bis Jahresende 2,8 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt werden. Dabei gehe es um Impfungen zur Auffrischung wie um Erstimpfungen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover. Im Zusammenspiel von niedergelassenen Ärzten, mobilen Impfteams und Impfpraxen habe das Land fast so große Kapazitäten wie zu Zeiten der großen Impfzentren. Trotzdem bleibe dies eine "anspruchsvolle Vorgabe". Impfstoff sei aber genügend vorhanden. "Der Weg aus der Krise, aus der Pandemie bleibt das Impfen", sagte Behrens.

