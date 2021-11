Neun Verletzte in Bremerhaven bei Unfall mit Bus

Bremerhaven. Bei einem Bremsmanöver sind in Bremerhaven am Montag neun Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste der Busfahrer stark bremsen, wodurch in dem Fahrzeug mehrere Mitfahrende stürzten. Sieben von ihnen wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Offenbar hatte ein Autofahrer die Vorfahrt des Linienbusses missachtet. Trotz einer Vollbremsung stießen der Bus und der Wagen zusammen. Der Sachschaden soll rund 7000 Euro betragen.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-102108/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen