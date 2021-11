Kassenärzte: "Sabotage" in Biontech-Begrenzung

Hannover. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat die angekündigte Begrenzung der Biontech-Auslieferungen mit Unverständnis und Empörung aufgenommen. Die Vertreterversammlung - das Ärzteparlament in Niedersachsen - verlange, die "gravierende Fehlentscheidung" zu revidieren, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Sonntag mit. Sie beklagte eine "Sabotage der Impfkampagne für die Praxen und für die Menschen in unserem Land". Die unbeschränkte Bestellung aller Impfstoffe müsse für die Praxen möglich sein.

In den vergangenen Tagen seien Tausende von Impfterminen in den Praxen vor allem für Booster-​Impfungen mit dem Biontech-Vakzin vereinbart worden, teilte die Kassenärztliche Vereinigung mit. In der ersten Impfwelle im Frühjahr und Frühsommer sei überwiegend dieser Impfstoff verwendet worden, ein ausreichendes Kontingent für die Booster-Impfkampagne sei von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zugesagt worden. Die Budgetierung sei ein "weiterer Planungsfehler" Spahns. "So erbost habe ich Ärztinnen und Ärzte noch nie gesehen", sagte ein KVN-Sprecher.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder betont, dass bis Jahresende genug Impfstoff auch für Booster-Impfungen zur Verfügung stehe. Neben dem Präparat von Biontech/Pfizer solle dafür aber vermehrt das von Moderna eingesetzt werden. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was aber vermieden werden müsse.

