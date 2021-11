Fußball Nach Treffer in Bremen: Terodde Rekordtorjäger der 2. Liga

Bremen. Simon Terodde vom FC Schalke 04 ist nach seinem Treffer beim 1:1 (0:0) bei Werder Bremen am Samstagabend jetzt alleiniger Rekordtorschütze der 2. Fußball-Bundesliga. Der 33 Jahre alte Angreifer übertraf mit nun 154 Toren die 34 Jahre alte Bestmarke von Dieter Schatzschneider. Schatzschneider war bis 1987 für Hannover 96 und Fortuna Köln im Unterhaus aktiv gewesen. Für Terodde war es bereits der zwölfte Saisontreffer. Er traf in Bremen in der 82. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0.

© dpa-infocom, dpa:211121-99-82964/3

