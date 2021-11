Handball-Luchse Rosengarten feiern ersten Saisonsieg

Hamburg. Den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten ist der langersehnte Befreiungsschlag gelungen. Nach zuvor sieben Niederlagen feierte die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec am Samstag mit dem 30:27 (15:13) gegen den VfL Oldenburg den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison. Beste HL-Werferin war Maj Nielsen mit sechs Toren.

Die Gastgeberinnen starten mit einer 2:0-Führung in die Partie, die bis kurz vor der Pause weitgehend ausgeglichen verlief. Im zweiten Durchgang erspielten sich die "Luchse" dann zwischenzeitlich einen Drei-Tore-Vorsprung, konnten Oldenburg aber nicht abschütteln, das in der 48. Minute schließlich selbst die Führung (23:22) übernahm. Danach drehte das Prelcec-Team aber wieder auf und sicherte sich dank einer 5:0-Serie in der Schlussphase doch noch die ersten Punkte.

