Nicole Heesters erhält Theaterpreis für ihr Lebenswerk

Als Kommissarin Buchmüller war sie Ende der 70er die erste "Tatort"-Kommissarin, als Theaterstar begeisterte sie auf Bühnen von Bochum bis Wien: Nun bekam Nicole Heesters, die derzeit in Stuttgart Angela Merkel mimt, einen Lebenswerkpreis in Hannover.

Hannover. Der Deutsche Theaterpreis "Der Faust" ist am Samstagabend der Schauspielerin Nicole Heesters für ihr Lebenswerk verliehen worden. Die 84-Jährige hatte in den vergangenen Jahrzehnten Engagements an vielen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen, darunter das Düsseldorfer Schauspielhaus, das Hamburger Thalia-Theater, das Schauspielhaus Bochum und das Theater in der Josefstadt Wien.

Derzeit spielt sie am Schauspiel Stuttgart in dem Modellversuch-Stück "Ökozid" von Andres Veiel und Jutta Doberstein Angela Merkel. 1978 war sie die erste weibliche "Tatort"-Ermittlerin überhaupt.

Heesters ist eine Tochter von Johannes Heesters (1903-2011) und dessen erster Ehefrau, der flämischen Schauspielerin und Sängerin Louisa Ghijs (1902-1985). Nicole Heesters, die in Hamburg lebt, wurde 1937 in Potsdam geboren und wuchs in Österreich auf.

Angesichts der aktuellen Corona-Lage verzichteten die Faust-Veranstalter in Hannover auf eine Gala mit vielen Gästen und übertrugen die Verleihung auf der Internetseite des Deutschen Bühnenvereins. Zur Begründung erklärten die Organisatoren, dass zwar eine 2G-Veranstaltung möglich gewesen sei, nicht aber unbeschwerte Begegnungen bei einem Fest danach. Auch sollten bundesweite Reisen vermieden werden, die das Infektionsrisiko erhöhen.

Veranstalter und Förderer sind das Land Niedersachsen, die Kulturstiftung der Länder, die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste sowie der Deutsche Bühnenverein.

Das Staatstheater Hannover war bereits im vergangenen Jahr in die digitale Faust-Verleihung eingebunden, nachdem der ursprünglich geplante Live-Abend coronabedingt ausfiel.

