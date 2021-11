Höhlenführerin liest aus Kinderbuch in Tropfsteinhöhle

Bad Grund. Zum bundesweiten Vorlesetag haben Kinder in der Iberger Tropfsteinhöhle im Harz einer Kinderbuchgeschichte gelauscht. Dort las eine Höhlenführerin am Freitag aus dem Kinderbuch "Extrawurst für Flatti" eine Geschichte über eine Fledermaus. Die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer hatten zuvor Gelegenheit, sich in der mit bunten Lichtern und Kerzen beleuchteten Tropfsteinhöhle umzusehen und dabei auch einen Blick auf eine echte, schlafende Fledermaus zu erhaschen. Der bundesweite Vorlesetag findet jährlich im November statt - oft an ungewöhnlichen Orten. Er soll bei Kindern die Freude am Lesen stärken.

Die vier Millionen Jahre alte Iberger Tropfsteinhöhle ist Teil des Höhlen-Erlebnis-Zentrums. Dazu gehört auch ein Museum über ein fast 3000 Jahre altes Höhlengrab aus dem Südharz.

Auch Politikerinnen und Politiker lasen am Freitag landesweit an verschiedenen Orten aus Büchern vor. Bereits am Mittwoch war Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil im Leseeinsatz in einer Grundschule in Oldenburg. Sozialministerin Daniela Behrens hatte ihren Termin in einer Grundschule in Garbsen kurzfristig absagen müssen und wurde durch den Regionspräsidenten Hannovers, Steffen Krach, vertreten. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (alle SPD) lasen vor.

