Regierung: Drittimpfung zuerst für Ältere und Vorerkrankte

Hannover. Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen sollen die Booster-Impfung gegen Corona trotz der Ausweitung der Impf-Empfehlung in Niedersachsen zuerst erhalten. Dafür hat sich die Landesregierung ausgesprochen. "Diejenigen, die sie besonders brauchen, kriegen die Auffrischungsimpfung schneller", sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Freitag in Hannover. Es müsse sich aber niemand Sorgen machen, nicht zum Zug zu kommen, da die Impfkapazitäten derzeit ausgebaut würden.

Das Gesundheitsministerium betonte, das Ziel der Priorisierung sei es, schwere Verläufe und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Wie die Terminvergabe vor Ort ablaufe, hänge aber vom jeweiligen Impfarzt ab. Engpässe bei der Beschaffung des Impfstoffs wie zu Jahresbeginn gebe es nicht mehr. "Impfstoff ist genug vorhanden", sagte ein Ministeriumssprecher.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Booster-Empfehlung zuletzt auf alle Erwachsenen ausgeweitet. In der Regel soll dabei ein Abstand von sechs Monaten zur Zweitimpfung eingehalten werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hatte jedoch schon im Vorfeld die Hoffnung auf schnelle Booster für alle gedämpft. Es werde nicht möglich sein, die von der Politik geweckten Erwartungen auf kurzfristige Impfungen zu erfüllen, hieß es am Donnerstag.

