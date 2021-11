Wurmberg wegen Jagd zeitweise für Wanderer gesperrt

"Heute Jagd - Lebensgefahr" steht auf großen Bannern, die an diesem Freitag rings um den Wurmberg auf niedersächsischer Seite hängen. Was müssen Harz-Touristen wissen?

Braunlage. Wegen einer traditionellen Treibjagd sperren die Landesforsten den Wurmberg im Harz am Freitagvormittag auf niedersächsischer Seite komplett. Von 7 bis 13 Uhr haben Wanderer und Touristen keinen Zugang zum höchsten Berg Niedersachsens. Für Straßen in der Region wurden Tempo-Limits angekündigt. Ziel der Wurmbergjagd sei, die Wildtier-Population zu regulieren, sagte Michael Rudolph, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Die Zahl an Wildschweinen und Rotwild müsse konstant bleiben, um zum Beispiel neu gepflanzte Bäume in Wiederaufforstungsgebieten zu schützen. Diese Wildtiere hätten nicht genügend natürliche Fressfeinde.

Wie viele Tiere erlegt werden müssten, geben die Landesforsten nicht vor. "Immer, wenn ein sauberer Schuss möglich ist, wird geschossen", sagte Rudolph. Allzu viele Tiere seien dies für gewöhnlich nicht. Bei der vergangenen Wurmbergjagd im Jahr 2019 wurde ein Rotwild-Kalb geschossen. Der Zeitpunkt der Jagd richtet sich nach dem Tourismus. Derzeit wird die Wurmbergseilbahn für die Wintersaison fit gemacht und ist nicht in Betrieb, so dass nur wenige Wanderer von der Sperrung betroffen sind.

