Umfrage: Deutliche Mehrheit für Corona-Impfpflicht

Hannover. In Niedersachsen befürwortet einer Umfrage zufolge eine deutliche Mehrheit die Einführung einer Corona-Impfpflicht. Etwa zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) gaben an, sie für alle Erwachsenen zu unterstützen. Eine auf bestimmte Berufe begrenzte Impfpflicht würden sogar 78 Prozent begrüßen. Das geht aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Die bevorstehende Öffnung der Weihnachtsmärkte sieht demnach eine Mehrheit skeptisch: 53 Prozent der Befragten halten diesen Schritt in der vierten Corona-Welle für falsch, 41 Prozent sehen die Öffnung dagegen als vertretbar an. Weihnachtsmärkte sind in Niedersachsen laut Corona-Verordnung bisher ausdrücklich erlaubt. Die Maskenpflicht gilt dort nur in geschlossenen Räumen, außerdem müssen die Kontaktdaten der Besucher nicht erhoben werden. Allerdings müssen die Besucher beim Zutritt einen 3G-Nachweis erbringen.

Insgesamt wächst im Land laut Umfrage die Unzufriedenheit mit dem Corona-Krisenmanagement: 57 Prozent gaben an, weniger oder gar nicht mit den Maßnahmen des Landes zufrieden zu sein. Im Oktober 2020 lag dieser Wert bei lediglich 30 Prozent. Noch größer ist mit 75 Prozent allerdings die Ablehnung der Corona-Politik der Bundesregierung.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-50797/2

