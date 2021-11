Goslar sagt Weihnachtsmarkt ab

Goslar. Die Stadt Goslar im Harz hat ihren Weihnachtsmarkt wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage das zweite Jahr in Folge abgesagt. "Mit der Entscheidung, die uns unglaublich schwergefallen ist, reagieren wir auch auf die Sorgen der Akteure des Weihnachtsmarktes", teilte Marina Vetter, Geschäftsführerin der Goslar Marketing GmbH, am Donnerstag mit. Zuvor habe es bereits Absagen von Marktteilnehmern gegeben. Es sei wichtig, "gravierendere Auswirkungen durch die Pandemie in der Stadt zu reduzieren". Der Marktplatz und der Schuhhof, der älteste Platz der Stadt mit vielen Fachwerkhäusern, sollten aber weihnachtlich beleuchtet werden. Der Goslarer Weihnachtsmarkt zieht sonst überregional Besucher an.

