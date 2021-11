Tickethändler CTS Eventim kommt langsam wieder auf die Beine

München. Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim kann sich weiter langsam von der Corona-Krise erholen. Im dritten Quartal zogen die Umsätze an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Von Juli bis September erlöste CTS Eventim 114,7 Millionen Euro und damit fast viermal so viel wie ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (normalisiertes Ebitda) lag bei 26 Millionen Euro nach einem Verlust von 15 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das Vor-Krisen-Niveau bleibt aber noch ein Stück entfernt. Auch unter dem Strich stand mit 4,5 Millionen Euro ein positives Ergebnis. Eine Prognose für das Gesamtjahr gibt das Unternehmen aufgrund der unsicheren Pandemie-Lage nicht.

