Wieder zwei nächtliche Autobrände in Bremen

Bremen. In der Bremer Neustadt haben erneut zwei Autos gebrannt. Ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude konnte die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch aber verhindern, wie es von der Polizei hieß. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nun werde ermittelt, ob es sich um Brandstiftung handelt. In Bremen kam es dieses Jahr immer wieder zu Autobränden - zuletzt setzten Unbekannte Ende Oktober einen Kleintransporter in Brand.

