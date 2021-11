Hannovers Handballer verpflichten THW-Torwart Quenstedt

Hannover. Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Torwart Dario Quenstedt verpflichtet. Der 32-Jährige kommt im nächsten Sommer vom THW Kiel und hat einen Vertrag bis Juni 2024 unterzeichnet, wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten. Quenstedt hat bereits in der Bundesliga bei TuS N Lübbecke und beim SC Magdeburg gespielt. Der 1,93 Meter große Torhüter hat neben internationalen Einsätzen in der Champions League und dem EHF Pokal auch in 15 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft Bälle pariert.

