Hannover. Niedersachsen erwartet am Dienstag einen recht trüben, aber trockenen Tag. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchstwerte an diesem überwiegend bedeckten Tag bei etwa sechs Grad. Auch in der Nacht bleibt es trüb. Am Mittwoch ist es zunächst wolkenreich, auch Regen ist möglich. Am Nachmittag kann es dann Wolkenauflockerungen geben. Dabei werden es an der Ems bis zu elf Grad.

