Erinnerungszeichen für Opfer der NS-Vertreibung in Oldenburg

Oldenburg. Das erste Erinnerungszeichen auf Augenhöhe für Opfer der NS-Verbrechen ist am Montag in Oldenburg eingeweiht worden. Es wurde vor dem ehemaligen Wohnhaus der jüdischen Familie Goldschmidt angebracht, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Der Enkel des Oldenburgers Alex Goldschmidt - der Amerikaner Martin Goldsmith - war bei der Einweihung dabei. Nach Angaben der Stadt führte dessen Großvater von 1911 an in der Oldenburger Innenstadt ein Modegeschäft. Zwischen 1914 und 1918 kämpfte er im Ersten Weltkrieg. Im Jahr 1938 wurde Goldschmidt vom NS-Regime verhaftet und 1942 ins Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz gebracht, wo er starb. Sein Sohn Günther floh in die USA, wo im Jahr 1952 Sohn Martin Goldsmith auf die Welt kam.

Oldenburg will mit Wandtafeln und Stelen Opfern der NS-Verbrechen gedenken. Die Erinnerungszeichen sollen auf Augenhöhe über die betroffenen Menschen informieren, Lebensdaten nennen und wenn möglich auch Bilder zeigen. Oldenburg ist eigenen Angaben zufolge die dritte Stadt mit solchen Erinnerungszeichen - nach München und Ingolstadt.

Demnach folgt die Stadt mit der Installation von Erinnerungszeichen statt Stolpersteinen dem Wunsch der jüdischen Gemeinde in Oldenburg. Stolpersteine sind im Boden verlegte Gedenktafeln, die an Opfer der NS-Willkür erinnern. In Oldenburg gibt es vier Stolpersteine, die auf private Initiative verlegt wurden. Die neuen Erinnerungszeichen in Oldenburg werden von der Stadt und der Oldenburger Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit dem Verein Werkstattfilm errichtet.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-08790/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen