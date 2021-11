Feuer nach Sprengung von Geldautomat: Täter flüchten

Bockhorst. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Bockhorst (Landkreis Emsland) einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei gab es mehrere Explosionen, die einen Brand verursachten. Die Täter flüchteten und konnten zunächst nicht gefasst werden. Die Feuerwehr löschte das Feuer - das Gebäude, in dem sich der Geldautomat befand, sei jedoch zunächst nicht betretbar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

