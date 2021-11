Straßenbahn-Unfall: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Bremen. Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist ein Autofahrer in Bremen lebensgefährlich verletzt worden. Der 77-Jährige sei mit seinem Wagen auf einer Straße verbotenerweise nach links abgebogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine von hinten heranfahrende Straßenbahn erfasste das Auto und der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann und ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine 76 Jahre alte Frau konnte sich selbst befreien. Auch sie kam in ein Krankenhaus. Die Straßenbahnfahrerin und die Fahrgäste blieben bei dem Unfall am frühen Freitagabend unverletzt.

