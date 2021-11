Unfälle Fußgängerin in Lingen von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist in Lingen (Ems) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 31-jähriger Autofahrer die Frau am frühen Samstagabend beim Linksabbiegen übersehen, und es kam zum Zusammenstoß. Die 43-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer habe sich nicht verletzt.

