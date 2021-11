Neuer Katamaran für Reederei kommt per Schiff nach Emden

Emden. Mit einem ungewöhnlichen Transport soll am Samstag ein neuer Katamaran der Reederei AG Ems den Hafen von Emden erreichen. Der rund 47 Meter lange Katamaran "Nordlicht II" ist an Deck des Transportschiffes "MS Paula" geladen und kommt so quasi huckepack nach Emden. Mit der erwarteten Ankunft in der ostfriesischen Seehafenstadt endet die rund einmonatige Seereise des Transports.

Der bis zu 65 Stundenkilometer schnelle Katamaran wurde in einer Werft in Batam in Indonesien gebaut und anschließend zur Endausrüstung und für Testfahrten nach Singapur überführt. Von dort ging es laut Reederei dann mit der "Huckepack-Reise" Tausende Seemeilen bis nach Ostfriesland. Künftig will die Reederei die "Nordlicht II" mit ihren insgesamt 450 Sitzplätzen im Fährverkehr zu den Nordseeinseln Borkum und Helgoland einsetzen.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-976244/2

