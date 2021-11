Wolfsburgs William fällt mit Knieverletzung wieder lange aus

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss erneut mehrere Monate lang auf Rechtsverteidiger William verzichten. Der Brasilianer hat sich im Test gegen den Zweitligisten FC Hansa Rostock am Mittwoch eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag nach Untersuchungen mitteilte. Der 26-Jährige war erst im Sommer mit einem Kreuzbandriss vorzeitig von seiner Leihstation beim FC Schalke 04 nach Wolfsburg zurückgekehrt. Nach einigen Monaten in der Reha hatte sich William gerade erst wieder zurückgekämpft, musste gegen Rostock aber bereits wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz.

