Hannover. Die Notrufnummern 110 und 112 sind in Niedersachsen nach bundesweiten Störungen wieder erreichbar. Das teilte das Innenministerium gegen 6.15 Uhr am Donnerstag mit. In den frühen Morgenstunden waren die Notrufleitungen sowie die Amtsleitungen der Polizei und Krankenhäuser in Niedersachsen ausgefallen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-950628/3

