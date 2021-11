Die Teilnehmerin einer Kundgebung GEW hält eine Rassel in der Hand.

Tarife Hunderte Schulbeschäftigte beteiligen sich an Warnstreiks

Hannover. In Niedersachsen haben nach Gewerkschaftsangaben mindestens rund 700 Schulbeschäftigte am Mittwoch ihre Arbeit vorübergehend niedergelegt. Zu den Warnstreiks hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen. Unter anderem beteiligten sich angestellte Lehrkräfte sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, wie ein GEW-Sprecher in Hannover mitteilte.

Aktionen gab es in Braunschweig, Göttingen, Hameln, Hannover, Oldenburg, Osnabrück und Wolfsburg. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder. Die niedersächsische GEW will nach eigenen Angaben auf die Blockadehaltung der Arbeitgeber hinweisen und sie zu einem Angebot für die dritte Verhandlungsrunde Ende November in Potsdam bewegen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit mehr als eine Million Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich; im Gesundheitswesen sogar 300 Euro mehr. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), vertreten durch den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), wies die Forderungen als unrealistisch zurück.

Im ostfriesischen Emden kamen Beschäftigte vom Betreiber der landeseigenen Häfen, NPorts, und vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zu einem Warnstreik zusammen. Wegen des eingestellten Schleusenbetriebs sei mit Behinderungen zu rechnen, teilte Verdi mit. In Hannover zogen Hunderte junge Landesbedienste in einem Protestzug zum Landtag. Sie waren laut Verdi aus ganz Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg angereist, darunter etwa angehende Pflegekräfte von Unikliniken.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-942820/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen