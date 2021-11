Aus für Niedersächsische Musiktage und Literaturfest

Hannover. Die Festivals Niedersächsische Musiktage und Literaturfest Niedersachsen werden abgeschafft. Hintergrund sei, dass sich die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die VGH Stiftung vom nächsten Jahr an noch stärker als fördernde Stiftungen aufstellen wollen, teilten beide als Veranstalter mit. Die etwa vierwöchigen Musiktage mit größtenteils klassischen Konzerten im ganzen Land existierten bereits seit 1987. Die letzte Ausgabe in diesem September stand unter dem Motto Rituale. Die Sparkassenstiftung will künftig nach eigenen Angaben ihr Engagement für andere niedersächsische Musikfestivals verstärken, die VGH Stiftung möchte andere Literaturveranstaltungen fördern. Beibehalten werden soll das Format "Aufm Platz" mit Musik und Literatur auf öffentlichen Plätzen in Niedersachsen an einigen Wochenenden im Sommer.

