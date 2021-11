Explosion auf Rheinmetall-Gelände

Unterlüß. Nach einer Explosion auf dem Gelände von Rheinmetall in Unterlüß (Landkreis Celle) ermittelt die Polizei. Die Explosion ereignete sich am frühen Mittwochmorgen im Bereich der Munitionsbunker, wie die Polizei in Celle mitteilte. Menschen wurden nach ersten Angaben der Ermittler nicht verletzt, es kam lediglich zu Gebäudeschäden. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Werksfeuerwehr war im Einsatz. Die Polizei warnte davor, den Bereich aufzusuchen.

